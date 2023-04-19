Гостиница в русском стиле

на трассе Иртыш в 5 км от Кургана
от 3000 руб./сутки

Выбрать номер

О гостинице

Горница – новый уютный отель на трассе Курган-Челябинск с необыкновенным дизайном в старорусском стиле. Здесь вы окунетесь в атмосферу сказки и домашнего уюта.

Phone Button
Забронировать номер
+7 (982) 422-80-00 +7 (982) 422-80-00

Бронирование и заселение в любое время дня и ночи по звонку или в мессенджере:

Telegram Whatsapp Vk

В гостинице 27 номеров с уникальным дизайном и современными удобствами.

Гости гостиницы особо отмечают белоснежное бельё, впечатляющие интерьеры, чистую воду из под крана и запах дерева, который царит в атмосфере Горницы.

О гостинице

 

Горница – новый уютный отель на трассе Курган-Челябинск с необыкновенным дизайном в старорусском стиле. Здесь вы окунетесь в атмосферу сказки и домашнего уюта.
В гостинице 27 номеров с уникальным дизайном и современными удобствами. Гости гостиницы особо отмечают белоснежное бельё, впечатляющие интерьеры, чистую воду из под крана и запах дерева, который царит в атмосфере Горницы.

Phone Button
Забронировать номер
+7 (982) 422-80-00 +7 (982) 422-80-00

Бронирование и заселение в любое время дня и ночи по звонку или в мессенджере:

Telegram Whatsapp Vk
ЖДЁМ ВАС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

Русское Гостеприимство

Открыв красивые массивные двери, Вы попадаете в необычайную атмосферу – в мир традиций наших предков, в воздухе которой стоит ощущение рустикальной свежести и света, в атмосферу русских горниц.                                          

За стойкой ресепшн Вас встретит с добротой и улыбкой радушный администратор, который предложит Вам на выбор уютные, чистые и светлые номера, интерьеры которых удивляют. В гостинице нет ни одного повторяющегося номера и элемента в нём, каждый интерьер индивидуален. Для Вашего комфорта в  каждом номере сочетаются современные решения и убранства русских деревенских комнат.                

Интерьер мягкой зоны на первом этаже перенесёт Вас в мир добрых семейных традиций, когда прохладными вечерами душа и тело согревались теплом беседы и жаром русской печи.

Вы можете погрузится в свои мысли, сидя на сундуке на втором этаже и разглядывая через витражное стекло массивные люстры или убранство первого этажа.                     

Приезжайте в “Горницу” и погрузитесь в мир русского гостеприимства!

 
 
Аккордеон: Русское Гостеприимство
Уют и комфорт

Наш номерной фонд

В нашей гостинице Вас ждут 27 уютных номеров, каждый из которых оформлен в традиционном русском стиле. Мы предлагаем Вам разнообразие категорий номеров: четыре номера повышенной комфортности, стандарт трёх видов и один эконом. Каждый номер украшен элементами русской культуры и искусства, создавая атмосферу уюта и тепла. А современные предметы быта и первой необходимости дадут ощущение комфорта и удовлетворённости.

В каждом номере Вы найдёте всё необходимое для полного расслабления – удобные кровати с белоснежным бельём, современные удобства и уникальные элементы декора ручной работы, которые подчёркивают исконно русский стиль.

Мы уверены, что Ваше пребывание в “Горнице” станет незабываемым и подарит Вам ощущение домашнего уюта и тепла, и Вы с большим удовольствием приедете к нам снова.

Phone Button
Забронировать номер
+7 (982) 422-80-00 +7 (982) 422-80-00
Аккордеон: Номерной фонд
Whatsapp Telegram Vk
Номера
Интерьер
Документы

Официальные документы

Забронировать

Тел: +7 (982) 422-80-00

звоните сейчас
Круглосуточно

Заезд в любое время

с заботой о вас

Завтраки и перекусы

Позавтракать и перекусить своей едой можно в буфете на первом этаже гостиницы. Здесь можно воспользоваться чайником, микроволновой печью, столовыми приборами.
Интерьер буфета также встретит Вас элементами русских кухонь, которые были сердцем каждого дома и считались сакральным женским миром.
Беленые стены, вязанки лука, русская печь перенесут Вас в мир традиций русского народа. Приятного аппетита!
В шаговой доступности круглосуточное кафе с полноценным меню: завтраки, горячие блюда, салаты, выпечка.

Аккордеон: Завтраки и Перекусы
С заботой о вашем бизнесе

конференц-зал

Перешагнув порог конференц-зала, Вы попадёте в атмосферу горниц богатых палат и теремов, в которых проходили совещания бояр с государем и обсуждались важные государственные дела. Атмосфера помещения была особенной – красный фон стен, расписанный золотыми орнаментами, своды и арки с разнообразными рисунками, большие окна, дающие много дневного света, массивная мебель из дорогих пород дерева. Такие богатые горницы придавали важность обсуждений государственных дел, а бояре в них чувствовали себя комфортно и вальяжно.

Аккордеон: Конференц-зал
Close
© Copyright Гостиница Горница
Close
xnxxreshma xvideostube.mobi xteluguvideos
manju warrier hot ganstagirls.net sanath jayasuriya sex video
فيلم سكس لورده الجزائريه black-porno.org فضائح الممثلات المصريات
neir hentai hothentai.net hentia incest
صور بنات سكس مع بعض meyzo.org محجبات ملط
شواطئ عراه toptubepop.com موقع نيك مصري
افلام نياكة عربى ursextube.com القذف في الكس
نيك سهير رمزي com-porno.com sex4arabxxx.com
mms video clips vegasmovs.org fsiblg
www.southsex.com xxxhindimove.com sex kanada video
minnie hentai hentaihardcore.net saki hentai
محارم اخ واخته realarabporn.com سكس فاتنات
tamil sexe video barzoon.info pornvedio.com
vido xxxhindiporn.net indian anal
live indian cams sexo-vids.com torrentz2 .movie