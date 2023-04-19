О гостинице
Горница – новый уютный отель на трассе Курган-Челябинск с необыкновенным дизайном в старорусском стиле. Здесь вы окунетесь в атмосферу сказки и домашнего уюта.
Бронирование и заселение в любое время дня и ночи по звонку или в мессенджере:
В гостинице 27 номеров с уникальным дизайном и современными удобствами.
Гости гостиницы особо отмечают белоснежное бельё, впечатляющие интерьеры, чистую воду из под крана и запах дерева, который царит в атмосфере Горницы.
О гостинице
Горница – новый уютный отель на трассе Курган-Челябинск с необыкновенным дизайном в старорусском стиле. Здесь вы окунетесь в атмосферу сказки и домашнего уюта.
В гостинице 27 номеров с уникальным дизайном и современными удобствами. Гости гостиницы особо отмечают белоснежное бельё, впечатляющие интерьеры, чистую воду из под крана и запах дерева, который царит в атмосфере Горницы.
Бронирование и заселение в любое время дня и ночи по звонку или в мессенджере:
Русское Гостеприимство
Открыв красивые массивные двери, Вы попадаете в необычайную атмосферу – в мир традиций наших предков, в воздухе которой стоит ощущение рустикальной свежести и света, в атмосферу русских горниц.
За стойкой ресепшн Вас встретит с добротой и улыбкой радушный администратор, который предложит Вам на выбор уютные, чистые и светлые номера, интерьеры которых удивляют. В гостинице нет ни одного повторяющегося номера и элемента в нём, каждый интерьер индивидуален. Для Вашего комфорта в каждом номере сочетаются современные решения и убранства русских деревенских комнат.
Интерьер мягкой зоны на первом этаже перенесёт Вас в мир добрых семейных традиций, когда прохладными вечерами душа и тело согревались теплом беседы и жаром русской печи.
Вы можете погрузится в свои мысли, сидя на сундуке на втором этаже и разглядывая через витражное стекло массивные люстры или убранство первого этажа.
Приезжайте в “Горницу” и погрузитесь в мир русского гостеприимства!
Наш номерной фонд
В нашей гостинице Вас ждут 27 уютных номеров, каждый из которых оформлен в традиционном русском стиле. Мы предлагаем Вам разнообразие категорий номеров: четыре номера повышенной комфортности, стандарт трёх видов и один эконом. Каждый номер украшен элементами русской культуры и искусства, создавая атмосферу уюта и тепла. А современные предметы быта и первой необходимости дадут ощущение комфорта и удовлетворённости.
В каждом номере Вы найдёте всё необходимое для полного расслабления – удобные кровати с белоснежным бельём, современные удобства и уникальные элементы декора ручной работы, которые подчёркивают исконно русский стиль.
Мы уверены, что Ваше пребывание в “Горнице” станет незабываемым и подарит Вам ощущение домашнего уюта и тепла, и Вы с большим удовольствием приедете к нам снова.
Документы
Официальные документы
Круглосуточно
Заезд в любое время
Завтраки и перекусы
Позавтракать и перекусить своей едой можно в буфете на первом этаже гостиницы. Здесь можно воспользоваться чайником, микроволновой печью, столовыми приборами.
Интерьер буфета также встретит Вас элементами русских кухонь, которые были сердцем каждого дома и считались сакральным женским миром.
Беленые стены, вязанки лука, русская печь перенесут Вас в мир традиций русского народа. Приятного аппетита!
В шаговой доступности круглосуточное кафе с полноценным меню: завтраки, горячие блюда, салаты, выпечка.
конференц-зал
Перешагнув порог конференц-зала, Вы попадёте в атмосферу горниц богатых палат и теремов, в которых проходили совещания бояр с государем и обсуждались важные государственные дела. Атмосфера помещения была особенной – красный фон стен, расписанный золотыми орнаментами, своды и арки с разнообразными рисунками, большие окна, дающие много дневного света, массивная мебель из дорогих пород дерева. Такие богатые горницы придавали важность обсуждений государственных дел, а бояре в них чувствовали себя комфортно и вальяжно.