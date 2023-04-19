Русское Гостеприимство

ЖДЁМ ВАС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

Открыв красивые массивные двери, Вы попадаете в необычайную атмосферу – в мир традиций наших предков, в воздухе которой стоит ощущение рустикальной свежести и света, в атмосферу русских горниц.

За стойкой ресепшн Вас встретит с добротой и улыбкой радушный администратор, который предложит Вам на выбор уютные, чистые и светлые номера, интерьеры которых удивляют. В гостинице нет ни одного повторяющегося номера и элемента в нём, каждый интерьер индивидуален. Для Вашего комфорта в каждом номере сочетаются современные решения и убранства русских деревенских комнат.

Интерьер мягкой зоны на первом этаже перенесёт Вас в мир добрых семейных традиций, когда прохладными вечерами душа и тело согревались теплом беседы и жаром русской печи.

Вы можете погрузится в свои мысли, сидя на сундуке на втором этаже и разглядывая через витражное стекло массивные люстры или убранство первого этажа.

Приезжайте в “Горницу” и погрузитесь в мир русского гостеприимства!